Названы главные цели ударов США по Ирану

Fox News: Целями ударов США по Ирану стали парламент и комплекс аятоллы

Главными целями американских атак по Ирану стали здание парламента и резиденция аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Fox News.

«Первой целью стал "комплекс аятоллы". Другими целями стали здание парламента, Высший совет национальной безопасности, министерство разведки и Иранское агентство по атомной энергии», — сообщает телеканал.

Дополнительно сообщается, что США провели серию кибератак на иранские новостные агентства, в том числе на IRNA.

Ранее стало известно, что в ходе второй серии ударов Израиля по Ирану прозвучали взрывы в районе, где проживает верховный лидер Ирана. По данным источников Reuters, Хаменеи находится в данный момент не в Тегеране, а в безопасном месте.