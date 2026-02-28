Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 28 февраля 2026Мир

Названы главные цели ударов США по Ирану

Fox News: Целями ударов США по Ирану стали парламент и комплекс аятоллы
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: WANA / Reuters

Главными целями американских атак по Ирану стали здание парламента и резиденция аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает Fox News.

«Первой целью стал "комплекс аятоллы". Другими целями стали здание парламента, Высший совет национальной безопасности, министерство разведки и Иранское агентство по атомной энергии», — сообщает телеканал.

Дополнительно сообщается, что США провели серию кибератак на иранские новостные агентства, в том числе на IRNA.

Ранее стало известно, что в ходе второй серии ударов Израиля по Ирану прозвучали взрывы в районе, где проживает верховный лидер Ирана. По данным источников Reuters, Хаменеи находится в данный момент не в Тегеране, а в безопасном месте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    Российские туристы в ОАЭ оказались в эпицентре работы ПВО

    Афганистан заявил о новых ударах по Пакистану

    Артемий Лебедев назвал Трампа маразматичным дедом

    Нарколог назвал превращающееся в яд в сочетании с алкоголем лекарство

    В Абу-Даби прозвучали взрывы

    Появилась информация о взрывах на американских базах в двух странах

    Российское посольство в Иране выступило с призывом после атак США и Израиля

    В Минобороны России заявили о сбитой украинской крылатой ракете «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok