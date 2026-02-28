Реклама

Одна страна согласилась отказаться от обогащенного урана по требованию США

МИД Омана: Иран готов отказаться по требованию США от запасов обогащенного урана
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Иран во время переговоров с Соединенными Штатами Америки (США) согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) Омана Бадр аль-Бусаиди.

Данное требование Вашингтона было ключевым для заключения соглашения по ограничению ядерной программы Ирана.

Бадр аль-Бусаиди отметил, что имеющиеся запасы урана будут переработаны до минимального возможного уровня, то есть до нейтрального и естественного.

«Они [запасы] будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым», — пояснил министр.

Кроме того, по словам Бадр аль-Бусаиди, Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии «полный доступ» к своим ядерным объектам для проверки соблюдения условий сделки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио запретил представляющим Америку дипломатам высказывания, которые могли бы навредить переговорам с Ираном или помешать заключению ядерной сделки.

