Опубликовано видео последствий иранского удара по американской базе

На базе США в Бахрейне после удара Ирана случился пожар

Появилось видео последствий ответного удара Ирана по американской военной базе в Бахрейне. Кадры разместил Telegram-канал «Страна.ua».

«Масштабный пожар на базе США в Бахрейне после удара Ирана», — сказано в сообщении.

На видео с места событий виден большой столб поднимающегося в небо черного дыма, заметный с большого расстояния.

Ранее были опубликованы кадры удара по американской военной базе в Бахрейне, где располагается штаб-квартира Пятого флота США.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр города.