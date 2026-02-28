Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:24, 28 февраля 2026Мир

Опубликовано видео последствий иранского удара по американской базе

На базе США в Бахрейне после удара Ирана случился пожар
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Появилось видео последствий ответного удара Ирана по американской военной базе в Бахрейне. Кадры разместил Telegram-канал «Страна.ua».

«Масштабный пожар на базе США в Бахрейне после удара Ирана», — сказано в сообщении.

На видео с места событий виден большой столб поднимающегося в небо черного дыма, заметный с большого расстояния.

Ранее были опубликованы кадры удара по американской военной базе в Бахрейне, где располагается штаб-квартира Пятого флота США.

Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны действия Рубио перед атакой на Иран

    В Бахрейне заметили колонну военной техники

    Лыжница Непряева прошла квалификацию на Кубке мира

    Самолет Нетаньяху поднялся в воздух после ударов Ирана

    Тревел-блогер описал законы одного штата США словами «нельзя шептать на ухо в церкви»

    Российская авиакомпания объявила об отмене рейсов в ОАЭ

    Вероятность большой войны на Ближнем Востоке оценили

    Орбан пригрозил Украине прекращением поставок электроэнергии

    Опубликовано видео последствий иранского удара по американской базе

    «Росатом» прокомментировал ситуацию в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok