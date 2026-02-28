Реклама

16:48, 28 февраля 2026Россия

Пропавшего в Подмосковье 11-летнего школьника насмерть завалило снегом

Пропавшего в Подольске 11-летнего школьника нашли мертвым
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Школьника, пропавшего в Подмосковье 27 февраля, нашли без признаков жизни под снегом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

11-летнего мальчика из Подольска последний раз видели в компании друзей после окончания уроков в школе. Дети катались с горы на ледянках, после чего разошлись по домам. Мальчик домой не вернулся.

Родители сообщили о пропаже сына в полицию. Начались поиски с привлечением волонтеров. 28 февраля ребенка обнаружили без признаков жизни. Помочь ему было уже невозможно. По предварительным данным, его насмерть завалило снегом.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 15-летний школьник получил тяжелые травмы из-за падения с крыши движущегося трамвая и впал в кому. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, подросток увлекается зацепингом.

