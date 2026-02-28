Пропавшего в Подмосковье 11-летнего школьника насмерть завалило снегом

Пропавшего в Подольске 11-летнего школьника нашли мертвым

Школьника, пропавшего в Подмосковье 27 февраля, нашли без признаков жизни под снегом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

11-летнего мальчика из Подольска последний раз видели в компании друзей после окончания уроков в школе. Дети катались с горы на ледянках, после чего разошлись по домам. Мальчик домой не вернулся.

Родители сообщили о пропаже сына в полицию. Начались поиски с привлечением волонтеров. 28 февраля ребенка обнаружили без признаков жизни. Помочь ему было уже невозможно. По предварительным данным, его насмерть завалило снегом.

