Раскрыты подробности подготовки США к атаке на Иран

Reuters: Накануне атаки США на Иран Трамп провел брифинги, чтобы оценить риски

В преддверии атаки США на Иран американский лидер Дональд Трамп провел брифинги, на которых не только были даны четкие оценки риска крупных потерь в США, но и говорилось о перспективе смены режима на Ближнем Востоке в пользу интересов Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, докладчики описали президенту операцию как сценарий с высоким уровнем риска и высокой прибылью.

Уточняется, что накануне ударов Трамп провел несколько брифингов с официальными лицами, включая директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета.

Другой американский чиновник заявил, что перед нанесением ударов Белый дом был проинформирован о ряде рисков, связанных с операциями против Ирана, включая ответные удары иранскими ракетами по многочисленным базам США в регионе, которые могут преодолеть систему обороны, а также о том, что иранские доверенные лица атакуют войска США в Ираке и Сирии.

Чиновник уточнил, что, несмотря на массированное наращивание военной мощи Соединенными Штатами, у систем противовоздушной обороны, которые были переброшены в регион, были ограничения.

Ранее глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия для переговоров с США. По его словам, Тегеран пойдет на этот шаг, если Вашингтон остановит атаки.