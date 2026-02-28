Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:00, 28 февраля 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности удара ВС России в Харьковской области

Корецкий: Удар РФ по газодобыче в Харькове привел к разгерметизации оборудования
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region / Handout / Reuters

Россия нанесла удар по газодобыче в Харьковской области, что привело к разгерметизации оборудования. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ночью Россия нанесла удар по нашему газодобывающему объекту в Харьковской области. Есть серьезные повреждения оборудования, произошла разгерметизация», — написал он.

Ранее автор Telegram-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков заявил, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ совершили прорыв под Харьковом. По его словам, российские войска ведут активный бой за село Ветеринарное в направлении рубежа Казачья Лопань — Дергачи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштаб ударов по Ирану поразил членов Конгресса США

    КСИР объявил о начале новой атаки на базы США на Ближнем Востоке

    Израиль ударил по охране экс-президента Ирана

    Непряева не вышла в полуфинал спринта на Кубке мира

    Раскрыты подробности подготовки США к атаке на Иран

    В США Трампа обвинили в начале большой войны с Ираном без плана ее завершения

    Иранская ракета упала на место отдыха россиян

    США впервые применили один тип вооружения при атаке на Иран

    Зеленский отказался считать Трампа союзником

    Раскрыты подробности удара ВС России в Харьковской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok