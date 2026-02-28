Раскрыты подробности удара ВС России в Харьковской области

Корецкий: Удар РФ по газодобыче в Харькове привел к разгерметизации оборудования

Россия нанесла удар по газодобыче в Харьковской области, что привело к разгерметизации оборудования. Об этом заявил глава правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий на странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Ночью Россия нанесла удар по нашему газодобывающему объекту в Харьковской области. Есть серьезные повреждения оборудования, произошла разгерметизация», — написал он.

Ранее автор Telegram-канала «Синяя Z Борода» Тимофей Ермаков заявил, что военные Вооруженных сил (ВС) РФ совершили прорыв под Харьковом. По его словам, российские войска ведут активный бой за село Ветеринарное в направлении рубежа Казачья Лопань — Дергачи.