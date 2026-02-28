Реклама

28 февраля 2026

Российский дрон спас прохожего от насильственной мобилизации в ВСУ в Херсонской области

Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военного комиссариата) в подконтрольной Киеву части Херсонской области попытались насильственно мобилизовать в Вооруженные силы Украины (ВСУ) случайного прохожего, однако им помешал это сделать российский дрон. Видео инцидента опубликовано в Tekegram-канале NEWS.ru.

Беспилотник Вооруженных сил (ВС) России подлетел к месту событий, когда сотрудники ТЦК пытались затолкать мужчину в микроавтобус. Когда они заметили FPV-дрон, то быстро разбежались в разные стороны. Этим удалось воспользоваться мирному жителю, который успел скрыться. В итоге оператор БПЛА уничтожил взрывом машину насильственных вербовщиков личного состава ВСУ.

Ранее сообщалось, что депутата Верховной Рады Романа Каптелова попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске, угрожая пистолетом. «Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. По моему требованию пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой», — рассказал он.

