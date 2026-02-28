Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 28 февраля 2026Мир

Российское посольство в Иране выступило с призывом после атак США и Израиля

Посольство РФ посоветовало росгражданам и соотечественникам покинуть Иран
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Elena Odareeva / Shutterstock / Fotodom  

Посольство России в Иране посоветовало российским гражданам и соотечественникам покинуть Исламскую Республику из-за начала масштабной военной операции США и Израиля. Об этом диппредставительство заявило в своем Telegram-канале.

«Настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности», — сказано в сообщении.

Также российское посольство призвало не посещать Иран «до последующих уведомлений», а также «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. После стало известно, что операция Вашингтона против Ирана получила название «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    Российские туристы в ОАЭ оказались в эпицентре работы ПВО

    Афганистан заявил о новых ударах по Пакистану

    Артемий Лебедев назвал Трампа маразматичным дедом

    Нарколог назвал превращающееся в яд в сочетании с алкоголем лекарство

    В Абу-Даби прозвучали взрывы

    Появилась информация о взрывах на американских базах в двух странах

    Российское посольство в Иране выступило с призывом после атак США и Израиля

    В Минобороны России заявили о сбитой украинской крылатой ракете «Фламинго»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok