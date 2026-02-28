Российское посольство в Иране выступило с призывом после атак США и Израиля

Посольство РФ посоветовало росгражданам и соотечественникам покинуть Иран

Посольство России в Иране посоветовало российским гражданам и соотечественникам покинуть Исламскую Республику из-за начала масштабной военной операции США и Израиля. Об этом диппредставительство заявило в своем Telegram-канале.

«Настоятельно рекомендуем росгражданам и соотечественникам, находящимся в Иране, покинуть страну в случае такой возможности», — сказано в сообщении.

Также российское посольство призвало не посещать Иран «до последующих уведомлений», а также «сохранять спокойствие и не поддаваться панике».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. После стало известно, что операция Вашингтона против Ирана получила название «Эпическая ярость».