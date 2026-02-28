Реклама

Рожин назвал истинную цель переговоров США с Ираном

Рожин: Переговоры США с Ираном были прикрытием для подготовки агрессии
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Переговоры США и Ирана были прикрытием для подготовки агрессии. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин, передает ТАСС.

«Переговоры, которые велись в последние недели, очевидно, были использованы как прикрытие для готовящейся агрессии, решение о начале которой было принято еще несколько недель назад», — рассказал Рожин.

По его словам, Вашингтон использовал переговоры для введения в заблуждение руководство Ирана, что отражает, по мнению эксперта, текущий принцип действия американской администрации.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что главной целью американо-израильской атаки на Иран был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

