Стало известно о неожиданной смене тактики ответных ударов Ирана

Военблогер Звинчук: Иран неожиданно для США сменил тактику ответных ударов

Иран сделал выводы о летней военной кампании 2025 года и изменил тактику ударов по объектам США и Израиля. К такому выводу пришел автор Telegram-канала «Рыбарь» военблогер Михаил Звинчук.

По его словам, иранская тактика в этом конфликте коренным образом отличается от боевых действий летом прошлого года.

«Тогда в первых налетах использовали именно дроны-камикадзе, которые особого эффекта не оказали. В этот раз иранцы сначала провели массированный ракетный удар, который, судя по успеху, привел в замешательство американскую систему обороны», — говорится в посте.

Звинчук отметил, что США с самого начала пришлось тратить на отражение ракетных ударов дорогостоящие противоракеты, что в условиях их дефицита обернется для Штатов и Израиля серьезными расходами.

Ранее в сети появилось видео прицельного удара дроном-камикадзе «Шахед» по базе Пятого флота США в Бахрейне. Предварительно, был уничтожен передовой американский радар FP-132.