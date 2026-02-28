Появилось видео прицельного удара «Шахедом» по базе Пятого флота США

Иранский дрон-камикадзе «Шахед» нанес прицельный удар по базе Пятого флота США в Бахрейне. Видео с прямым попаданием аппарата опубликовал в своем Telegram-канале военный блогер Борис Рожин.
На кадрах видно, как «Шахед» с характерным звуком начинает пикировать и наносит удар по цели на базе. Далее следует мощный взрыв.
«Судя по всему, этим ударом был уничтожен передовой американский радар FP-132», — пишет Рожин.
Ранее были опубликованы кадры последствий удара Ирана по американской базе в Бахрейне. Там начался масштабный пожар.
Утром в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В Тегеране прогремело как минимум три взрыва. По предварительным данным, они пришлись на центр города.