Трамп обратится к нации из-за атаки на Иран

Axios: Трамп выступит с повторным обращением к нации на фоне ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп выступит с повторным обращением к нации на фоне ударов по Ирану. Об этом сообщает Axios.

«Ожидается, что Трамп снова обратится к нации в субботу, помимо видеообращения, опубликованного ранее», — передает портал.

Ранее Трамп опубликовал видеообращение в своем аккаунте Truth Social на фоне атак Израиля и США по Ирану. Американский лидер объявил начало масштабной военной операции против Исламской Республики.

В видеоролике он заявил, что целью ударов является защита американского народа. Кроме того, глава Белого дома призвал жителей Ирана к свержению правительства.

