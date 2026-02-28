Реклама

02:47, 28 февраля 2026Культура

Умер легенда рок-н-ролла Нил Седака

На 87-м году жизни умер американский музыкант, легенда рок-н-рола Нил Седака
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Staff Photographer / Reuters

Известный американский музыкант, легенда рок-н-ролла и кумир молодежи рубежа 1950-1960-х годов Нил Седака умер в возрасте 86 лет. Трагическую новость сообщили на страничке Седаки в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Наша семья опустошена внезапной кончиной нашего любимого мужа, отца и дедушки Нила Седаки. Настоящая легенда рок-н-ролла, источник вдохновения для миллионов...», — написали родные музыканта.

Причина смерти Седаки не раскрывается.

Одними из самых известных хитов Нила Седаки стали песни: «Oh! Carol», «Laughter in the Rain» и «Breaking Up is Hard to Do», его треки часто попадали в топ-чарты.

Ранее сообщалось о смерти популярного писателя-фантаста Дэна Симмонса, покорившего читателей своими романами «Гиперион», «Троя» и «Террор».

