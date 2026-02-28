Реклама

В Белом доме подтвердили разговор Трампа и Нетаньяху

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Белый дом подтверждает проведение телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом заявила пресс-секретарь Кэролайн Левитт в социальной сети X.

«Президент также поговорил по телефону с премьер-министром Нетаньяху», — сказано в сообщении.

При этом представитель Белого дома отметила, что американский лидер продолжит внимательно следить за ситуацией в Иране вместе со своей командой по национальной безопасности.

Ранее о том, что Трамп и Нетаньяху провели переговоры на фоне ситуации с Ираном, сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

