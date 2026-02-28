В ЕС призвали к сотрудничеству с Россией в одной сфере

Орбан: Необходимо создать новую систему безопасности с участием России

Европе необходимо создать новую систему собственной безопасности с участием России. С такой инициативой выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит РИА Новости.

«Нам необходима новая система безопасности вместо рухнувшей старой европейской системы, частью которой являемся все мы, страны Европы, но и Россия тоже, которая существовала бы как баланс сил, обеспечивающий безопасность для всех в долгосрочной перспективе», — отметил глава венгерского правительства.

По мнению Орбана, частью новой такой системы должно стать соглашение об ограничении вооружений.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин назвал первым шагом к созданию единой системы европейской безопасности возвращение Запада к идее о том, что безопасность одних не противоречит безопасности других. По его словам, необходимо повысить уровень доверия между Москвой и Европой.