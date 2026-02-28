В Иране допустили потерю нескольких командиров из-за ударов США

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи заявил о возможной потере нескольких командиров во время ударов США и Израиля по стране. Его слова передает РИА Новости.
«Мы, возможно, потеряли нескольких командиров, но это не такая уж большая проблема», — рассказал Аракчи.
Агентство Reuters со ссылкой на несколько источников писало, что министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, предположительно, были ликвидированы в результате израильских ракетных ударов.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио перед началом военной операции в Иране уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства Конгресса.