17:18, 28 февраля 2026Мир

В Иране допустили потерю нескольких командиров из-за ударов США

Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Аббас Аракчи заявил о возможной потере нескольких командиров во время ударов США и Израиля по стране. Его слова передает РИА Новости.

«Мы, возможно, потеряли нескольких командиров, но это не такая уж большая проблема», — рассказал Аракчи.

Агентство Reuters со ссылкой на несколько источников писало, что министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, предположительно, были ликвидированы в результате израильских ракетных ударов.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио перед началом военной операции в Иране уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства Конгресса.

