Стало известно о возможной ликвидации двух иранских военачальников

Reuters: Министр обороны Ирана и командующий КСИР ликвидированы

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, предположительно, были ликвидированы в результате израильских ракетных ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

В то же время иранская сторона пока не выступила с официальными комментариями относительно статуса высокопоставленных военных.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

Ранее в Израиле высказались о результатах атаки на Иран. По словам израильского чиновника, целью атаки был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.