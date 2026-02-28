Реклама

17:18, 28 февраля 2026

Стало известно о возможной ликвидации двух иранских военачальников

Reuters: Министр обороны Ирана и командующий КСИР ликвидированы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур, предположительно, были ликвидированы в результате израильских ракетных ударов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

В то же время иранская сторона пока не выступила с официальными комментариями относительно статуса высокопоставленных военных.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

Ранее в Израиле высказались о результатах атаки на Иран. По словам израильского чиновника, целью атаки был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

