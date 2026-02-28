Реклама

15:01, 28 февраля 2026Мир

В Катаре раздалась серия сильных взрывов

Reuters: В Катаре прогремела очередная серия взрывов
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

В столице Катара Дохе прогремела очередная серия взрывов на фоне взаимных ударов Ирана и Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Источники агентства сообщают о громких хлопках в небе города.

Ранее очевидцы заявили о взрывах в столице ОАЭ Абу-Даби. Также сообщалось о том, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра, где находится американский военный гарнизон.

Министерство иностранных дел Катара осудило иранские удары. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Доха оставляет за собой право на ответ. С подобным заявлением выступил МИД ОАЭ, который также сообщил о готовности принять все необходимые меры для защиты своей территории и населения.

