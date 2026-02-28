Катар и ОАЭ прокомментировали удары Ирана

Катар и ОАЭ заявили об ответе на удары Ирана

Официальные ведомства Катара и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прокомментировали удары Ирана по объектам на территории государств. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство иностранных дел Катара осудило иранские удары. Ведомство подчеркнуло, что Доха оставляет за собой право на ответ.

С подобным заявлением выступило Министерство обороны ОАЭ, которое также сообщило о готовности принять все необходимые меры для защиты своей территории и населения.

Ранее заместитель председателя комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана Махмуд Набавиан заявил, что атаки США и Израиля по Ирану могут привести к крупной войне на Ближнем Востоке.

Появилась информация о взрывах на американских базах в Бахрейне и Катаре, которые прозвучали на фоне сирен воздушной тревоги.

Также взрывы слышали в столице ОАЭ.