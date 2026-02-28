В России дали Ирану совет в отношении ответа США

Военкор Котенок: У Ирана есть лишь один действенный ответ — поразить АУГ ВМС США

Единственный для Ирана действенный способ отрезвить агрессоров, помимо традиционных ответных ударов по территории Израиля, заключается поражении ракетной атакой авианосной ударной группы (АУГ) военно-морских сил (ВМС) США из числа тех, что находятся в регионе. Такой совет в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«По другому Трампа, который разошелся, остановить невозможно. Возможно, и этого будет мало, но попытка, как говорится, не пытка», — подчеркнул он.

Военкор допустил, что за серией ударов может последовать пауза, «но иранский режим будут пытаться добивать», поскольку, по его мнению, с точки зрения американцев, он приговорен к уничтожению.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. Информацию подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране было зафиксировано как минимум три взрыва, которые, по предварительным данным, произошли в центре столицы республики. Глава израильского военного ведомства также подтвердил информацию о причастности США к атаке на Иран.