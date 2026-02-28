Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 28 февраля 2026Россия

В России дали Ирану совет в отношении ответа США

Военкор Котенок: У Ирана есть лишь один действенный ответ — поразить АУГ ВМС США
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: IRGC via Wana News Agency / Reuters

Единственный для Ирана действенный способ отрезвить агрессоров, помимо традиционных ответных ударов по территории Израиля, заключается поражении ракетной атакой авианосной ударной группы (АУГ) военно-морских сил (ВМС) США из числа тех, что находятся в регионе. Такой совет в своем Telegram-канале написал российский военный корреспондент Юрий Котенок.

«По другому Трампа, который разошелся, остановить невозможно. Возможно, и этого будет мало, но попытка, как говорится, не пытка», — подчеркнул он.

Военкор допустил, что за серией ударов может последовать пауза, «но иранский режим будут пытаться добивать», поскольку, по его мнению, с точки зрения американцев, он приговорен к уничтожению.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. Информацию подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране было зафиксировано как минимум три взрыва, которые, по предварительным данным, произошли в центре столицы республики. Глава израильского военного ведомства также подтвердил информацию о причастности США к атаке на Иран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тегеран будет выглядеть не так, как раньше». Израиль и США атакуют Иран. Под ударом десятки объектов в столице и ядерные центры

    В России дали Ирану совет в отношении ответа США

    Медведев прокомментировал удары США по Ирану

    Министерство войны США заявило об «Эпической ярости»

    Нетаньяху высказался об атаке на Иран

    Сын свергнутого шаха Ирана высказался об ударах Израиля словами «гуманитарная интервенция»

    Названы последствия конфликта США и Ирана

    Иранская ракета достигла цели в Тель-Авиве

    Россиянок перестал привлекать декретный отпуск

    Раскрыты подробности удара «Томагавками» по Ирану

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok