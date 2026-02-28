Реклама

В России допустили атаку США на Иран по методичке Жириновского

Журналист Юнашев пошутил, что США атаковали Иран по методичке Жириновского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев пошутил, что США могли руководствоваться «методичкой» основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, когда осуществляли атаку на Иран. Об этом он заявил в Telegram-канале.

«Позволю себе крамольную мысль: а вдруг Жириновский ничего не предсказывал, просто США действуют по его методичке?» — допустил журналист.

Юнашев также приложил видео, на котором Жириновский прогнозирует, что в планы США входит разрушение Ирана посредством силового удара.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. По его словам, целью операции является защита американского народа путем «устранения непосредственной угрозы со стороны иранского режима».

Также Министерство войны США сообщило название операции против Ирана — «Эпическая ярость».

