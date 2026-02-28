Вора в законе Васю Бриллианта называли легендой преступного мира. Как он стал главной проблемой для надзирателей советских тюрем?

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. Воры в законе отличаются от других криминальных авторитетов тем, что во всех своих делах и поступках неукоснительно следуют «воровским понятиям», или «закону» — неписаному своду правил, регламентирующих нормы поведения в криминальной среде. В прошлый раз речь шла о Моисее Винницком по кличке Мишка Япончик — знаменитом одесском бандите начала XX века, которого считают первым вором в законе. Сегодня наш рассказ — о Василии Бабушкине (Васе Бриллианте), который при жизни стал эталоном поведения для воровского мира. Он сумел пережить жестокие тюремные войны 1950-х годов, но постоянное неповиновение лагерной администрации стало для него приговором...

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Василию Бабушкину пришлось воровать ради семьи

Василий Бабушкин родился 18 мая 1928 года в Астрахани. Он рос в многодетной семье вместе с восемью младшими братьями и сестрами. Детство мальчика было тяжелым: приходилось выживать в условиях голода, охватившего Поволжье в 1932-1933 годах. Затем грянула Великая Отечественная война, и Бабушкин осиротел: его отец пал на фронте, а мать не смогла пережить выпавшие на ее долю жизненные тяготы.

Сначала Василия вместе с его братьями и сестрами воспитывала бабушка, но в 1942 году не стало и ее — с пожилой женщиной расправились грабители, устроившие налет на дом, где она жила вместе с детьми. Тогда вся ответственность за братьев и сестер легла на старшего Василия.

Чтобы как-то прокормить семью, вместе с друзьями он стал карманником. Подростковая банда обчищала чужие карманы, действуя под присмотром бывалых воров в законе, которым всегда отдавалась часть добычи. Но в 1943 году Бабушкина, который получил кличку Чапаенок, задержали за воровство.

Суд учел, что подросток — единственный кормилец большой семьи, и приговорил его к году лишения свободы условно. Расчет был на то, что Бабушкин сделает выводы из этого мягкого приговора, но все вышло совсем иначе.

Вася Бриллиант отличился в тюремных войнах

Василий Бабушкин не просто вернулся к воровскому ремеслу — он стал совершенствоваться в нем, научившись незаметно вытаскивать кошельки, забирать оттуда деньги, а затем возвращать их пустыми в карманы владельцев. Чувствительность пальцев он тренировал, катая между ладонями грецкие орехи и перебирая засохшие хлебные мякиши.

Но уже год спустя после условного приговора 16-летний Бабушкин вновь попался на краже и получил первый реальный срок, открыв счет своим бесконечным ходкам. До поры они были недолгими, но в 1950 году он получил десять лет лишения свободы за то, что обчистил попутчиков в поезде, следовавшем по Рязанско-Уральской железной дороге.

Именно отбывая его в Карагандинском исправительно-трудовом лагере, Бабушкин и получил титул вора в законе под кличкой Вася Бриллиант. Почти сразу он попал в пекло бесконечных тюремных войн между ворами в законе и их противниками, которые когда-то получили воровские титулы, но затем пошли на сотрудничество с властями.

Вася Бриллиант поддержал первых. При этом, по некоторым данным, чтобы выжить, ему пришлось отправить на тот свет как минимум трех противников — двоих он заколол заточкой, а третьего удушил. Но и его друг Владимир Дорошин (Любимец) сгинул в противостоянии с переметнувшимися ворами, отказавшись переходить на их сторону.

В ответ Вася Бриллиант вместе с товарищами сжег целый барак с противниками. Он презирал их и категорически отказывался находиться с ними в одной камере.

Отказываюсь заходить в зону как 16 мая 1959 года так и 23 мая в виду того что я вор здесь в зоне [мои противники — прим. «Ленты.ру»] а у меня с ними вражда я им попадусь и меня зарежут, а я их пойду так же зарежу вот и все из объяснения Василия Бабушкина начальнику воркутинского спецлагпункта № 3 (орфография и пунктуация сохранены)

Василий Бабушкин провел в лагерях 35 лет

Сам Вася Бриллиант не боялся старухи с косой: в 1971 году, находясь на зоне в поселке Хорпия (Свердловская область), он узнал, что надзиратели якобы готовят массовую бойню воров в законе. Тогда он стал утешать своих «братьев»: мол, не страшно расстаться с жизнью — страшно так жить.

В итоге заключенные успокоились, а никакая расправа так и не состоялась. Сам Бабушкин из своих 57 лет жизни 35 провел в местах лишения свободы. За это время он побывал в знаменитой тюрьме «Владимирский централ», лагерях Коми, Воркуты, Свердловской области, Новочеркасска и Златоуста.

Вася Бриллиант трижды совершал побеги, но всякий раз его ловили и увеличивали срок. Те, кто сидел с ним, вспоминали его как тихого и неприметного человека в очках, который любил классическую литературу. Конфликты среди арестантов Бабушкин не приветствовал и сам старательно их избегал.

К примеру, когда в 1983 году он находился в СИЗО Сыктывкара, один из заключенных, путаясь, все время называл его алмазом. Вор в законе всякий раз его беззлобно поправлял — «Какой я тебе Алмаз? Бриллиант». Однако, несмотря на безобидный внешний вид, Бабушкин пользовался среди осужденных непререкаемым авторитетом.

Вася Бриллиант стал главным врагом надзирателей

Однажды, находясь в Казанской пересыльной тюрьме, Вася Бриллиант стал свидетелем конфликта двух заключенных, которые играли в карты — каждый из них считал себя победителем. Словесный спор грозил кровопролитием — осужденные уже достали заточки и готовились пустить их в ход, — но тут в дело вмешался вор в законе.

Бабушкин приказал игрокам убрать оружие, выплатить каждому по пять тысяч долларов в воровской «общак» и больше никогда не брать карты в руки. Его послушали без вопросов. Правда, авторитет и категорический отказ соблюдать тюремные порядки сделали Васю Бриллианта главным врагом надзирателей и администрации в местах лишения свободы.

Из справки-ориентировки на Владимира Бабушкина — сентябрь 1971 года: «Бабушкин, отбывая меру наказания в местах лишения свободы, зарекомендовал себя исключительно с отрицательной стороны как злостный нарушитель режима содержания. Является убежденным вором-рецидивистом (...) и как авторитет лагерного бандитствующего элемента ведет паразитический образ жизни, к общественно-полезному труду не приобщается, занимается ограблением лагерного контингента, не работает, а под силой угроз вымогает у бригадиров, через подставных лиц, приписывать [себе] завышенные объемы выполняемых работ».

Загадочный конец

Судьбу Васи Бриллианта предрешили события, которые в середине 1980-х годов произошли в колонии поселка Лапотоки (Свердловская область). Местные заключенные подняли бунт — и администрация обратилась за помощью к вору в законе, который отбывал очередной срок на той же зоне. От сотрудничества Бабушкин категорически отказался.

Тогда его решили перевести в пермскую колонию «Белый лебедь», которая тогда славилась тем, что там «перевоспитывали» воров в законе. К ним применяли суровое насилие, а затем заставляли фотографироваться с табличкой «Я больше не вор». Узнав о предстоящем переводе, Бабушкин, предчувствуя свою судьбу, стал прощаться с товарищами. Интуиция его не подвела: в конце июня 1985 года из «Белого лебедя» пришло известие, что Васи Бриллианта больше нет. Что с ним случилось на зоне, до сих пор остается загадкой. По одной версии, надзиратели слишком увлеклись «перевоспитанием», по другой — жизнь Бабушкина оборвал удар по голове стальным угольником. Поговаривали и о том, что вора в законе лишил жизни некий сотрудник санпропуска Сергей по кличке Морда.

Руководство колонии ожидаемо опровергло все эти слухи, заявив, что уход Васи Бриллианта из жизни не был связан с вмешательством третьих лиц. Впрочем, его причину администрация также раскрывать не стала.

Это породило новую волну домыслов — от сердечного приступа до сведения счетов с жизнью. Как бы то ни было, свой последний приют знаменитый вор в законе нашел в Соликамске, где ему установили памятник из гранита весом в восемь тонн — к нему часто приезжают воры в законе.

Загадочный конец Васи Бриллианта обернулся чередой бунтов на советских зонах. Властям удалось их подавить, но осужденные в итоге сумели добиться для себя ряда послаблений: так, в жару им разрешили носить рубашки с короткими рукавами, а вечерами — спортивные костюмы. Кроме того, заключенным увеличили паек и время для свиданий с близкими, а также разрешили не брить голову наголо, а носить прически полубокс.

