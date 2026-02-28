Запад лишил Украину способности защищаться

Politico: Запад лишил Украину критически важных систем ПВО из-за провала PURL

Запад провалил проект обеспечения Украины системами ПВО по программе PURL, тем самым лишив ее важных средств защиты от российских ударов. Об этом сообщает Politico.

«Промышленность не смогла ускорить ни производство, ни процессы утверждения устаревших систем, чтобы удовлетворить критическую потребность Киева в противовоздушной обороне», — такая причина названа в материале.

Издание отмечает, что даже при условии закупок Европой вооружений из запасов США, чтобы в дальнейшем передать их Украине, выполнить план сложно из-за отсутствия ресурсов у военно-промышленного комплекса (ВПК), а также долгого цикла поставок с американской стороны. Уточняется, что в основном имеюится в виду ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.