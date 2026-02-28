Реклама

18:02, 28 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский отказался считать Трампа союзником

Зеленский заявил, что Трамп не является его союзником в конфликте с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что американский лидер Дональд Трамп не является его союзником в конфликте с Россией. Об этом политик заявил в интервью телеканалу NRK, передает РИА Новости.

«Трамп сказал мне в самом начале, что будет посередине, посредником между мной и [президентом России Владимиром] Путиным... Но он посредник, он не на моей стороне», — указал украинский лидер.

19 февраля Зеленский заявил, что ощутил боль из-за отношений Путина и Трампа. По его словам, он не может оценить или понять отношений российского и американского лидеров, которые являются для него «чем-то неизвестным».

В этот же день глава Белого дома отметил, что имеет очень хорошие отношения с российским президентом.

