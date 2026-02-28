Зеленский: Когда США настроены решительно, глобальные преступники ослабевают

Когда США настроены решительно, глобальные преступники ослабевают. Таким образом президент Украины Владимир Зеленский высказался о ситуации в Иране в своем Telegram-канале.

По словам украинского лидера, события на Ближнем Востоке и в регионе залива разворачиваются очень стремительно. Он отметил, что будет справедливо дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима.

«Наша позиция — она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники ослабевают», — написал он.

Утром 28 февраля Израиль нанес по Ирану удар и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь Al Jazeera уточняет, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.