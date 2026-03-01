18-летний футболист «Барселоны» побил достижение Месси и Роналду

18-летний футболист «Барселоны» Ямаль побил достижение Месси и Роналду

18-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sportskeeda.

28 февраля в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» Ямаль оформил хет-трик и помог команде победить со счетом 4:1. Форвард впервые в карьере забил три мяча и сделал это в возрасте 18 лет 7 месяцев и 15 дней.

Первый хет-трик Месси удался в возрасте 19 лет 8 месяцев и 14 дней. Аргентинец отличился трижды в матче «Барселоны» с мадридским «Реалом» в 2007 году. Роналду аналогичное достижение покорилось в возрасте 22 лет 11 месяцев и 7 дней. Португалец забил три мяча за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ньюкасла» в 2008-м.

Ямаль провел за «Барселону» 140 матчей, в которых отметился 43 голами и 48 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.