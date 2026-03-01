Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
11:24, 1 марта 2026Спорт

18-летний футболист «Барселоны» побил достижение Месси и Роналду

18-летний футболист «Барселоны» Ямаль побил достижение Месси и Роналду
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Albert Gea / Reuters

18-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль побил достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Sportskeeda.

28 февраля в матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» Ямаль оформил хет-трик и помог команде победить со счетом 4:1. Форвард впервые в карьере забил три мяча и сделал это в возрасте 18 лет 7 месяцев и 15 дней.

Первый хет-трик Месси удался в возрасте 19 лет 8 месяцев и 14 дней. Аргентинец отличился трижды в матче «Барселоны» с мадридским «Реалом» в 2007 году. Роналду аналогичное достижение покорилось в возрасте 22 лет 11 месяцев и 7 дней. Португалец забил три мяча за «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ньюкасла» в 2008-м.

Ямаль провел за «Барселону» 140 матчей, в которых отметился 43 голами и 48 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран закрыл доступ американским кораблям в Персидский залив

    Названо лучшее время для душа

    На Украине задумали решить проблему с мобилизацией за счет привлечения иностранцев

    Российские туристы поделились подробностями о прошедшей под звуки работы ПВО ночи в Дубае

    Силы Ирана уничтожили американский беспилотник MQ-9

    18-летний футболист «Барселоны» побил достижение Месси и Роналду

    Стало известно о 10 погибших во время протестов в Пакистане

    В Тегеране подняли траурный флаг в память об аятолле Хаменеи

    В Москве пьяный водитель сбил девочку-подростка

    Протестующие атаковали консульство США в Пакистане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok