Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:56, 1 марта 2026Спорт

«Ахмат» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

«Ахмат» на своем поле обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на четвертой минуте забил Максим Самородов.

«Ахмат» одержал третью победу подряд, набрал 25 очков и вышел на седьмое место в РПЛ. Армейцы с 36 очками занимают четвертую позицию.

«Ахмат» в следующем туре 9 марта на выезде сыграет с московским «Локомотивом». ЦСКА днем раньше дома примет столичное «Динамо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    В США сделали жесткое заявление о бесхребетности Европы

    Трамп высказался о смене власти в Иране

    В Иране оценили военные потери США

    В Иране сделали резкое заявление о подчинении США

    «Ахмат» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

    Клуб НХЛ Панарина уволил главного тренера

    Трамп сообщил об уничтожении иранских кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана

    Стало известно о слежке ЦРУ за перемещением руководства Ирана

    В Иране сообщили об уничтожении высокопоставленных офицеров ЦРУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok