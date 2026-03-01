«Ахмат» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

«Ахмат» на своем поле обыграл ЦСКА в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своем поле обыграл московский ЦСКА в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 марта, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на четвертой минуте забил Максим Самородов.

«Ахмат» одержал третью победу подряд, набрал 25 очков и вышел на седьмое место в РПЛ. Армейцы с 36 очками занимают четвертую позицию.

«Ахмат» в следующем туре 9 марта на выезде сыграет с московским «Локомотивом». ЦСКА днем раньше дома примет столичное «Динамо».