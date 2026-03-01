Иран ударил дронами по танкеру-заправщику авианосной группы США

Иран атаковал танкер-заправщик авианосной группы США ракетами и беспилотниками

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана провел атаку с помощью ракет и беспилотников по танкеру-заправщику авианосной группы США. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСИР, передает иранское телевидение IRIB в Telegram-канале.

Уточняется, что американское судно обеспечения находилось в 700 километрах от порта Чабахар. В результате атаки танкер-заправщик был выведен из строя. «Усовершенствованная противокорабельная ракетная система КСИР продолжает преследовать [Военно-морских сил] ВМС США в регионе», — говорится в сообщении.

Ранее Иран нанес удары ракетами по трем танкерам США и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива. Также КСИР заявил об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln. Однако Центральное командование США опровергло данные об ударе.