Министр обороны Великобритании Хили: Иран выпустил ракеты в направлении Кипра

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Иран выпустил две ракеты в направлении Кипра, где находятся британские военные базы. Об этом пишет Independent.

«Мы уверены, что они (ракеты — Прим. «Ленты.ру») не были нацелены на наши базы», — добавил Хили. Однако, по его словам, происходящее демонстрирует, что Иран наносит ответные удары беспорядочно.

Кроме того, министр отметил, что 300 британских военных находились недалеко от целей ударов в Бахрейне. Некоторые из военнослужащих, указал Хили, были на расстоянии нескольких сотен метров от мест, по которым пришлись атаки.