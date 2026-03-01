Израильские военные сообщили о новых пусках ракет со стороны Ирана

ЦАХАЛ: Обнаружены ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о новых пусках ракет со стороны Ирана.

«Недавно ЦАХАЛ обнаружил ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы», — заявили военные.

В последние несколько минут Командование тыла направило населению предупреждение на мобильные телефоны в соответствующих районах и призвало следовать инструкциям и находиться в укрытиях.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили, что была завершена очередная волна ударов по ракетным комплексам и системам ПВО Ирана. Отмечалось, что военные нанесли удары по объектам в западном и центральном Иране, в том числе по нескольким пусковым установкам, которые ранее не подвергались обстрелу.

