02:18, 1 марта 2026Мир

Израильские военные завершили очередную волну ударов по Ирану

ЦАХАЛ: Завершена очередная волна ударов по ракетным комплексам Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что завершена очередная волна ударов по ракетным комплексам и системам ПВО Ирана.

Отмечается, что военные нанесли удары по объектам в западном и центральном Иране, в том числе по нескольким пусковым установкам, которые ранее не подвергались обстрелу.

В ЦАХАЛ уточнили, что одной из целей стал ракетный пусковой комплекс в районе Кум в центральном Иране. На этом объекте хранились баллистические ракеты «Гадр» H-1, несущие сотни килограммов взрывчатки.

«Удар по ракетному комплексу и пусковой инфраструктуре предотвратил десятки пусков в сторону территории Израиля и значительно ослабил наиболее важный наступательный потенциал Ирана», — заявили военные.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац.

Позднее президент США объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Стало известно, что она получила название «Эпическая ярость».

В ответ на агрессию Израиля и США Иран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока, в том числе в ОАЭ и Катаре. В КСИР подчеркнули, что ответные действия Тегерана будут продолжаться до полного разгрома врага.

