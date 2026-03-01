Реклама

20:55, 1 марта 2026Спорт

Клуб НХЛ Панарина уволил главного тренера

«Лос-Анджелес» уволил Джима Хиллера с поста главного тренера
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Джим Хиллер

Джим Хиллер. Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингс» уволил Джима Хиллера с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте команды.

«На данном этапе сезона мы считаем, что смена руководства необходима, чтобы дать нашей команде наилучшие возможности для раскрытия своего потенциала», — заявил генеральный менеджер «Кингс» Кен Холланд.

Исполняющим обязанности главного тренера «Лос-Анджелеса», за который выступают россияне Артемий Панарин и Андрей Кузьменко, назначен Ди Джей Смит. Он будет занимать этот пост до конца сезона.

56-летний Хиллер был главным тренером «Кингс» с 2023 года. В нынешнем сезоне команда набрала 62 очка в 59 матчах. Клуб занимает десятое место в Западной конференции.

