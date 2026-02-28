Лидер «Ансар Аллах» заявил о готовности поддержать Иран

Абдель Малик аль-Хуси, лидер шиитского движения «Ансар Аллах», правящего на севере Йемена, заявил, что оно готово выступить на стороне Ирана в конфликте с США и Израилем. Об этом он сообщил в эфире телеканала Al Masirah.

«Мы полностью готовы к любому развитию событий. В рамках нашей ... солидарности с Исламской Республикой», — сказал лидер хуситов. Он добавил, что движение готово предпринять действия «в различных направлениях».

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что нападение США и Израиля является объявлением войны.