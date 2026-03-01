Реклама

12:55, 1 марта 2026Культура

Лобода описала обстрелы в Дубае словом «весело»

Украинская певица Лобода провела ночь на парковке на фоне обстрелов в Дубае
Ольга Коровина

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода провела ночь на подземной парковке торгового центра в Дубае на фоне иранских атак. Соответствующие публикации артистка разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница опубликовала фотографии и видео из укрытия, показав, как люди прятались во время атаки со стороны Ирана. «Дубай, подземный паркинг. Весело», — прокомментировала ситуацию Лобода.

Ранее российская актриса Анастасия Крылова описала обстановку в Дубае во время атак. По ее словам, на телефон пришло уведомление о срочной эвакуации, за окном были слышны громкие хлопки. Люди спустились в цокольный этаж на парковку.

