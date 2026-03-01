Мерц прокомментировал удары США по Ирану

Мерц: Военная операция против Ирана сопряжена с риском

Удары США по Ирану могут привести к затягиванию конфликта на Ближнем Востоке, что чревато большими рисками. Так конфликт Ирана и США прокомментировал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Проведение такой военной операции сейчас сопряжено с риском. На данный момент мы не знаем, какие структуры будут существовать в Иране в будущем и какие люди будут в них работать», — сказал он.

Немецкий политик также выразил уверенность в том, что конфликт на Ближнем Востоке будет продолжительным. «Мы надеемся на мир, но не уверены», — заключил Мерц.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что США несколько недель пытались достичь мирного урегулирования с Ираном, однако исламская республика отказывалась принять «надежное и проверяемое соглашение о прекращении военной ядерной программы».