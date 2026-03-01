Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 1 марта 2026Мир

Мерц прокомментировал удары США по Ирану

Мерц: Военная операция против Ирана сопряжена с риском
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Удары США по Ирану могут привести к затягиванию конфликта на Ближнем Востоке, что чревато большими рисками. Так конфликт Ирана и США прокомментировал канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Проведение такой военной операции сейчас сопряжено с риском. На данный момент мы не знаем, какие структуры будут существовать в Иране в будущем и какие люди будут в них работать», — сказал он.

Немецкий политик также выразил уверенность в том, что конфликт на Ближнем Востоке будет продолжительным. «Мы надеемся на мир, но не уверены», — заключил Мерц.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что США несколько недель пытались достичь мирного урегулирования с Ираном, однако исламская республика отказывалась принять «надежное и проверяемое соглашение о прекращении военной ядерной программы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЦАХАЛ заявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана

    В техасском баре мигрант с символикой Ирана расстрелял людей

    Франция экстренно направила авианосец в сторону Ближнего Востока

    МИД Китая отреагировал на убийство Хаменеи

    В США предупредили о предстоящих потерях из-за Ирана

    В МИД Израиля назвали цель ударов по Ирану

    В США узнали о ближайших планах Трампа на Иран

    Эрдоган высказался об убийстве верховного лидера Ирана

    «Арсенал» победил «Челси» и упрочил лидерство в чемпионате Англии

    Президент Кубы высказался об «омерзительном» убийстве Хаменеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok