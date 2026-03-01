Реклама

12:02, 1 марта 2026Мир

Момент объявления о кончине аятоллы Хаменеи попал на видео

Tasnim опубликовало видео реакции шиитов на объявление о кончине аятоллы Хаменеи
Ольга Коровина

Момент объявления на улицах Бахрейна о кончине верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи попал на видео. Ролик опубликовало иранское агентство Tasnim.

На кадрах видны улицы Бахрейна, на которых собрались шииты, слушающие объявление с громкоговорителей минаретов мечетей. Узнав о ликвидации лидера Исламской Республики, некоторые прохожие начали плакать.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана Тегеране подняли траурный флаг в память о Хаменеи. Известно, что в момент убийства он находился на рабочем месте в своей резиденции. Это произошло ранним утром в субботу, 28 февраля. В Иране объявили 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

