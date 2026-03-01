На российских танках появилась новая защита от дронов

Группировка войск «Запад» начала устанавливать на боевую технику новый защитный навес «Еж». Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что этим занимаются военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Новый навес «Еж» необходим для защиты от FPV-дронов и кумулятивных снарядов.
Сама конструкция выглядит как металлический каркас с 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины слагают легенды об экипаже танка «Алеша», который разбил колонну украинской бронетехники в Запорожской области в 2023 году.