Наука и техника
14:07, 1 марта 2026

На российских танках появилась новая защита от дронов

Новая защита от дронов «Еж» устанавливается на танки ВС России в зоне СВО
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группировка войск «Запад» начала устанавливать на боевую технику новый защитный навес «Еж». Об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что этим занимаются военнослужащие ремонтной роты 13-го танкового полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад». Новый навес «Еж» необходим для защиты от FPV-дронов и кумулятивных снарядов.

Сама конструкция выглядит как металлический каркас с 1300 «вениками» из расплетенных металлических тросов.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил Украины слагают легенды об экипаже танка «Алеша», который разбил колонну украинской бронетехники в Запорожской области в 2023 году.

