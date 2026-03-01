Минобороны Украины: Проблему мобилизации решит привлечение иностранцев в ВСУ

Киев планирует решить проблему массового дезертирства и мобилизации за счет привлечения в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранцев, заявил министр обороны страны Михаил Федоров в ходе совместного брифинга с главой Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

Федоров утверждает, что в рамках решения проблем с мобилизацией и самовольным оставлением части уже разработан план. По его словам, документ якобы уже прошел тесты во время обсуждений с военными экспертами и командирами.

«В ближайшие месяцы вы увидите, как шаг за шагом мы начнем принимать конкретные решения. Мы уже начали много решений принимать, которые касаются других проблем», — подчеркнул министр.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу сравнил насильственную мобилизацию на Украине с изнасилованием. Он также задался вопросом, что пытаются решить власти, загоняя в армию не желающих воевать людей, и добавил, что по аналогии с мобилизацией мужчин можно принуждать женщин рожать детей, потому что это нужно стране.