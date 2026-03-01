Реклама

19:21, 1 марта 2026

На Западе ужаснулись шагу Трампа против Ирана

Le Monde: США внятно не обосновали начало операции в Иране
Майя Назарова

Фото: Getty Images

На Западе ужаснулись шагу президента США Дональда Трампа против Ирана. Как пишет Le Monde, американские власти внятно не обосновали начало операции «Эпическая ярость», передает РИА Новости.

В статье говорится, что Трамп построил свою политическую карьеру на отказе от дорогостоящих и бесконечных внешнеполитических авантюр. «И вот теперь он вверг США и Ближний Восток в пучину нового противостояния», — отмечается в материале.

На Западе обеспокоены тем, что конфликт в Иране может оказаться с «непредсказуемой продолжительностью».

До этого выяснилось, что США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Кроме того, американцы сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

