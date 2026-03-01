Назван фаворит матча чемпионата Англии межу «Арсеналом» и «Челси»

«Арсенал» назван фаворитом матча чемпионата Англии против «Челси»

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению специалистов, наиболее вероятным победителем является «Арсенал». На успех «канониров» можно поставить с коэффициентом 1,60. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 5.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,50.

Букмекеры ожидают, что матч получится результативным. На то, что в игре будет забито больше двух голов, можно поставить с коэффициентом 1,68.

После 27 туров «Арсенал» с 61 очком идет на первом месте в чемпионате. «Челси» с 45 очками находится на шестой позиции. Игра состоится в воскресенье, 1 марта. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.