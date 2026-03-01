Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
18:33, 1 марта 2026Спорт

Назван фаворит матча чемпионата Англии межу «Арсеналом» и «Челси»

«Арсенал» назван фаворитом матча чемпионата Англии против «Челси»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: David Klein / Reuters

Букмекеры назвали фаворита матча 28-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонскими «Арсеналом» и «Челси». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По мнению специалистов, наиболее вероятным победителем является «Арсенал». На успех «канониров» можно поставить с коэффициентом 1,60. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 5.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 4,50.

Букмекеры ожидают, что матч получится результативным. На то, что в игре будет забито больше двух голов, можно поставить с коэффициентом 1,68.

После 27 туров «Арсенал» с 61 очком идет на первом месте в чемпионате. «Челси» с 45 очками находится на шестой позиции. Игра состоится в воскресенье, 1 марта. Матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln. Что на это ответили в США?

    Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану

    Мамаев рассказал о влиянии ситуации в Дубае на работу его футбольной академии

    Трамп похвастался операцией в Иране

    В США опровергли данные об ударе Ирана по американскому авианосцу

    Появились подробности об ударах США по Ирану

    Назван фаворит матча чемпионата Англии межу «Арсеналом» и «Челси»

    Дикий кабан промчался по городу и ранил четырех человек на улице и в торговом центре

    Иранский беспилотник влетел в многоэтажку в Дубае

    Огонь охватил нефтяную платформу в Персидском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok