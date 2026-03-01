Названы дата и время проведения перенесенной из-за угрозы беспилотников игры «Спартака»

Перенесенная игра «Спартака» и «Сочи» в РПЛ пройдет 2 марта в 15:00 по Москве

Российская премьер-лига (РПЛ) в своем Telegram-канале назвала дату и время проведения перенесенной из-за угрозы атаки беспилотников игры «Спартака» против «Сочи» в рамках 19-го тура чемпионата России.

Встреча состоится на стадионе «Фишт» в Сочи в понедельник, 2 марта, и начнется в 15:00 по московскому времени. «Ранее приобретенные билеты остаются действительными. Благодарим болельщиков за понимание!» — заявили в РПЛ.

Ранее стало известно о переносе игры. Она должна была состояться 1 марта в 16:30 по Москве.

«Спартак» после 18 туров с 29 очками занимает шестое место в РПЛ. «Сочи» имеет в активе 9 очков и замыкает турнирную таблицу.