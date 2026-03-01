Названы главные провокаторы увеличения частоты пульса

Кардиолог Ротарь: Стресс, курение и алкоголь могут повышать частоту пульса

Доктор медицинских наук, кардиолог, заведующая НИЛ популяционной генетики НИИ метаболического синдрома ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России Оксана Ротарь назвала главные провокаторы увеличения частоты пульса. Их она перечислила в разговоре с «Известиями».

Ротарь заявила, что повышать частоту пульса могут не только такие факторы, как возраст и наличие хронических заболеваний, но и вредные привычки. К ним она отнесла прежде всего курение, злоупотребление алкоголем и энергетиками.

Также, по словам врача, учащенный пульс может быть следствием ожирения, высокого уровня сахара и холестерина в крови. Еще одной причиной она назвала хронический стресс, который провоцирует выброс гормонов, вызывающий повышение давления.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил о существовании ложной гипертонии. Как пояснил врач, существует так называемый синдром «белого халата» — состояние, при котором человек ощущает психическое напряжение из-за присутствия врача и посещения медицинских учреждений. В этом случае в кабинете доктора у него всегда будет высокое артериальное давление, а за его пределами — нормальное.