Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:51, 1 марта 2026Забота о себе

Названы главные провокаторы увеличения частоты пульса

Кардиолог Ротарь: Стресс, курение и алкоголь могут повышать частоту пульса
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom  

Доктор медицинских наук, кардиолог, заведующая НИЛ популяционной генетики НИИ метаболического синдрома ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России Оксана Ротарь назвала главные провокаторы увеличения частоты пульса. Их она перечислила в разговоре с «Известиями».

Ротарь заявила, что повышать частоту пульса могут не только такие факторы, как возраст и наличие хронических заболеваний, но и вредные привычки. К ним она отнесла прежде всего курение, злоупотребление алкоголем и энергетиками.

Материалы по теме:
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025

Также, по словам врача, учащенный пульс может быть следствием ожирения, высокого уровня сахара и холестерина в крови. Еще одной причиной она назвала хронический стресс, который провоцирует выброс гормонов, вызывающий повышение давления.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили предупредил о существовании ложной гипертонии. Как пояснил врач, существует так называемый синдром «белого халата» — состояние, при котором человек ощущает психическое напряжение из-за присутствия врача и посещения медицинских учреждений. В этом случае в кабинете доктора у него всегда будет высокое артериальное давление, а за его пределами — нормальное.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран выпустил ракеты в направлении Кипра

    Иран пообещал беспрецедентный удар по Израилю и базам США

    Лобода описала обстрелы в Дубае словом «весело»

    Россияне рассказали о топливном коллапсе на Шри-Ланке из-за конфликта в Иране

    Лавров заявил об истершихся инстинктах Запада

    Названы главные провокаторы увеличения частоты пульса

    Панарин отметился редким достижением в НХЛ

    Михаил Галустян впервые появился на публике с новой возлюбленной

    Бельгия заявила о перехвате якобы связанного с Россией танкера

    Россиянка описала медицину в Европе словами «нет органа — нет проблем»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok