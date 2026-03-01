Реклама

16:56, 1 марта 2026

Названы последствия объявления шиитским богословом джихада против США и Израиля

Перенджиев: Джихад — не просто война между государствами, а религиозная война
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: K.M. Chaudary / AP

Объявление аятоллой из Ирана Макаремом Ширази, считающимся одним из наиболее авторитетных шиитских богословов в мире, джихада против США и Израиля — объявление не просто войны между государствами, а религиозной войны, рассказал военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Об этом он сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Объявление джихада — это уже не просто война между государствами. Объявляется священная война под знаменем пророка Мухаммеда. То есть это объявляется, по сути говоря, религиозная война

Александр Перенджиевполитолог

«Здесь если мы говорим, что он авторитетный шиитский богослов, то самая большая община — шиитская умма, если не считать Ирана, проживает в Ираке. Я так понимаю, что эта умма должна как-то отреагировать на это объявление войны. Может быть, это объявление джихада пока может остаться не слишком полномасштабным. Может быть, ограничится населением Ирана и частью Ирака», — рассказал Перенджиев.

Политолог объяснил, что полномасштабное расширение конфликта может наступить, если будет принята фетва — мусульманский закон. Тогда это может распространиться не только на шиитов, но и на суннитов, сообщил он.

«Это уже будет очень серьезный момент для США и Израиля, потому что одно дело воевать против государства, другое дело — воевать против если не всех мусульман, то, по крайней мере, против всех шиитов в мире. Такое объявление показывает, что война может быть организована всерьез и надолго», — заключил Перенджиев.

Ранее Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он заявил, что отмщение — религиозный долг всех мусульман мира, чтобы зло этих преступников было искоренено из мира. Аятолла назвал виновниками Вашингтон и Израиль, употребив в адрес последних обозначение «сионистский режим».

