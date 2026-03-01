Небензя рассказал о возможных последствиях агрессии против Ирана

Небензя заявил, что агрессия против Ирана может выйти за пределы региона

Атака США и Израиля на Иран привела к эскалации на Ближнем Востоке. Существует риск того, что она выйдет далеко за пределы региона, заявил постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации, посвященного конфликту. Его слова передает РИА Новости.

«Агрессия, которой сегодня подвергся Иран, грозит обернуться эскалацией, уже обернулась ей в регионе, и может выйти далеко за его пределы», — сказал дипломат.

Небензя также назвал операцию, которую проводят Вашингтон и Тель-Авив, безответственным шагом.

Ранее нападение на Иран осудил генсек ООН Антониу Гутерриш. По его словам, эскалация в регионе может привести к цепочке событий, которую никто не сможет контролировать.