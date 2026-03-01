Реклама

Генсек ООН вновь осудил атаку США и Израиля на Иран

Генсек ООН Гутерриш осудил нападение США и Израиля на Иран
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил на заседании Совбеза организации, посвященного операции США и Израиля против Ирана. Он осудил действия Вашингтона и Тель-Авива, передает РИА Новости.

«Начиная с сегодняшнего утра, я осуждал масштабные удары Соединенных Штатов и Израиля по Ирану», — сказал Гутерриш. Он подчеркнул, что эскалация на Ближнем Востоке может запустить цепочку событий, которые никто не сможет контролировать.

В связи с этим генсек ООН призвал стороны конфликта вернуться к переговорам, в том числе и по вопросу ядерной программы Ирана.

28 февраля Гутерриш уже выступал с подобным заявлением. Тогда он также осудил и ответные удары Ирана.

