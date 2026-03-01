Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:33, 1 марта 2026Ценности

Образ Киры Найтли на светском вечере вызвал споры в сети

Мария Винар

Фото: Darren Gerrish / WireImage for Erdem / Getty Images

Британская актриса Кира Найтли посетила ужин бренда Erdem в Лондоне и вызвала споры в сети из-за своего образа. Фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

40-летняя знаменитость выбрала для светского вечера бежевое платье, оформленное кружевным воротником и зелеными цветочными аппликациями. При этом она подобрала к нему золотистые балетки и небольшую сумку. Ее внешний вид завершили каре с боковым пробором и нюдовый макияж.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу выхода в свет актрисы и принялись обсуждать его в комментариях под материалом: «Разве она не выглядит нелепо?», «У меня нет ничего против Киры, но это платье ужасно. У нее красивая шея, а эти кружева визуально уродуют», «Платье очень странное», «Она выглядит значительно старше 40 лет», «Мне кажется, она выглядит очаровательно и скромно», «Великолепная», «Кира — одна из самых красивых женщин, но это платье ей совсем не идет».

В июне 2024 года американская актриса Натали Портман раскрыла свое отношение к современным стандартам красоты. Тогда знаменитость заявила, что Голливуд все еще устанавливает актрисам определенные критерии, которым они должны соответствовать. По ее словам, красная дорожка стала неким подиумом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln. Что на это ответили в США?

    На Западе ужаснулись шагу Трампа против Ирана

    Российская лыжница Непряева заняла пятое место в скиатлоне на этапе Кубка мира

    Россиян начали выселять из отелей Дубая

    Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану

    Мамаев рассказал о влиянии ситуации в Дубае на работу его футбольной академии

    Трамп похвастался операцией в Иране

    В США опровергли данные об ударе Ирана по американскому авианосцу

    Появились подробности об ударах США по Ирану

    Назван фаворит матча чемпионата Англии межу «Арсеналом» и «Челси»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok