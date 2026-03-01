Реклама

10:02, 1 марта 2026Силовые структуры

Подозреваемому в подрыве автомобиля российского предпринимателя предъявили обвинение

СК предъявил жителю Подмосковья обвинение в подрыве автомобиля во Фрязино
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жителю Подмосковья, подозреваемому в подрыве автомобиля российского предпринимателя во Фрязино, предъявили обвинение, сообщила старший помощник руководителя областного главка Следственного комитета (СК) России Ольга Врадий. Об этом пишет РИА Новости.

«(Фигуранту — прим. «Ленты.ру») предъявлено обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и покушении на убийство предпринимателя, совершенном общеопасным способом», — заявила Врадий. Она также добавила, что обвиняемый в ходе допроса дал признательные показания и назвал причиной личную неприязнь.

По словам Врадий, в ходе проверки показаний мужчина детально описал обстоятельства произошедшего. Следствие ходатайствует перед судом о его аресте.

О взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на железнодорожном переезде во Фрязино в автомобиле стало известно 10 февраля. По данным следствия, в результате пострадавший получил осколочные ранения ноги.

В ходе оперативных действий был задержан заложивший СВУ мужчина. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ.

