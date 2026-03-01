Реклама

12:28, 1 марта 2026Мир

Названо число сброшенных Израилем бомб при атаке на Хаменеи

WSJ: Израиль в ходе атаки сбросил на резиденцию лидера Ирана Али Хаменеи 30 бомб
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Airbus DS 2026 / Reuters

В процессе атаки в субботу утром, 28 февраля, на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи ВВС Израиля сбросили 30 бомб. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с деталями операции, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

К вечеру правительство Ирана признало гибель многолетнего руководителя страны, хотя поначалу утверждало, что тот продолжает исполнять свои обязанности. В Исламской Республике объявлен 40-дневный траур и нерабочая неделя. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пообещал отомстить за гибель Хаменеи.

Ранее СМИ опубликовали снимки последствий удара по резиденции иранского лидера, на которых видно, что здание разрушено до основания. Вместе с Хаменеи погибли и другие высокопоставленные чиновники, в том числе глава КСИР Али Шамхани. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поздравил армию страны с успешным первым этапом операции «Рык льва».

Иранские СМИ сообщили, что обязанности Хаменеи временно будут исполнять президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции.

В момент гибели Хаменеи было 86 лет. Он занимал пост верховного руководителя Ирана почти 37 лет, с момента смерти лидера исламской революции Рухоллы Хомейни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
