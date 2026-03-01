Реклама

09:46, 1 марта 2026

Обязанности убитого Хаменеи возьмут на себя три человека

Президент, глава судебной власти и член ССК возьмут обязанности убитого Хаменеи
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

Президент, глава судебной власти и один из членов совета стражей конституции (ССК) Ирана возьмут на себя обязанности погибшего в результате атаки США и Израиля верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на первого вице-президента Исламской Республики Мохаммада Мохбера.

Ранее стало известно, что Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу, 28 февраля, в результате ракетной атаки США и Израиля.

Офис президента Ирана Масуда Пезешкиана пообещал не оставить без ответа гибель верховного лидера.

