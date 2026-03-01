Премьер-министр одной страны отложил визит в Россию

Dawn: Премьер-министр Пакистана Шариф отложил визит в Россию

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил официальный визит в Россию, запланированный на 3 марта. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на канцелярию правительства.

Причиной этого решения называется текущая ситуация в стране и регионе.

В заявлении говорится, что визит Шарифа в Россию имеет важное значение для развития двусторонних отношений между странами. Также отмечается, что новая дата государственного визита будет определена после «взаимных консультаций».

Ранее президент России Владимир Путин обратился в телеграмме к президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу и выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде. Путин также попросил пакистанские власти передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким жертв происшествия, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.