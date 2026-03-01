Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:05, 1 марта 2026Мир

Премьер-министр одной страны отложил визит в Россию

Dawn: Премьер-министр Пакистана Шариф отложил визит в Россию
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Press Information Department / Handout / Reuters

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф отложил официальный визит в Россию, запланированный на 3 марта. Об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на канцелярию правительства.

Причиной этого решения называется текущая ситуация в стране и регионе.

В заявлении говорится, что визит Шарифа в Россию имеет важное значение для развития двусторонних отношений между странами. Также отмечается, что новая дата государственного визита будет определена после «взаимных консультаций».

Ранее президент России Владимир Путин обратился в телеграмме к президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу и выразил соболезнования в связи с терактом в Исламабаде. Путин также попросил пакистанские власти передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким жертв происшествия, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Убит руками самых злобных преступников в мире». Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Как на это отреагировали в мире?

    Комбинезон олимпийской чемпионки по конькобежному спорту продали за 195 тысяч евро

    Иран обратился к соседним странам

    Стало известно о поражении второго танкера у Ормузского пролива

    Около 20 человек получили ранения в результате ракетного удара в израильском городе

    Премьер-министр одной страны отложил визит в Россию

    Здание посольства Сербии оказалось повреждено в результате авиаударов по Ирану

    Азербайджан выдал разрешение сотням россиян пересечь границу с Ираном

    Российский лыжник Коростелев стал четвертым в скиатлоне на Кубке мира

    Алла Пугачева традиционно «разрешила» весну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok